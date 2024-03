Neobyčejná „holka odvedle“ Emma Stone. V Chudáčcích bojovala i s vlastními úzkostmi, přesto ji vynesli na vrchol Hollywoodu

V poslední den natáčení filmu Chudáčci se herečka Emma Stone prý rozplakala a nedokázala přestat. Zčásti bylo důvodem vyčerpání, zčásti hluboký smutek, že to všechno končí.

V té chvíli měla zahrát už jen jedinou scénu filmu a skočit při ní z mostu. Jedna žena v té scéně umírá, druhá se rodí. Je to Bella Baxter, naprosto podivná, nepředvídatelná, zvědavostí sršící postava s mozkem dítěte.

„Nepodobá se nikomu,“ řekl o své filmové hrdince režisér Yorgos Lanthimos, jehož film má letos po Oppenheimerovi nejvíce oscarových nominací. Ceny Oscar se budou udělovat tuto neděli.

To samé, co zní výše o Belle Baxter, by se dalo říci o tom, co se Emmě Stone v tomto filmu podařilo. Ne že by ji na to nikdo netipoval. Způsob, jakým se pohybuje ve světě filmu prakticky od svých teenagerských let, nabízí spíše jinou otázku: