Americký analytik: Jaké rány zasadit Rusku a co může pro Ukrajinu udělat Česká republika

Česká republika sehrává velmi prospěšnou roli – máte plno zbrojovek, a kdyby se některá mohla soustředit výhradně na dodávky Ukrajině, bylo by to skvělé, řekl v rozhovoru se spolupracovníkem Deníku N v Británii Ivanem Kytkou bezpečnostní analytik vyhledávaný televizemi jako BBC a CNN Matthew Orr. Přináší svůj pohled na to, v jakém stavu je ruská válka a co by mohlo – nebo mělo – vést k ruské porážce.