Jsem naštvaná na systém, který ho nezastavil, říká studentka po návratu na fakultu

Studentka anglofonní literatury a kultury Adéla Károlyová byla v době střelby v hlavní budově filozofické fakulty. Nikdo ji – ani další studenty a pedagogy –, dlouhé minuty po zahájení střelby nevaroval o tom, že je v nebezpečí. To se podle svých slov dozvěděla tak, že jí to zatelefonoval otec. V otevřeném rozhovoru nyní mluví o tématech, která se jí dva měsíce po tragédii honí hlavou, a sdílí své současné pocity po návratu na fakultu.

Do budovy na Palachově náměstí přišla čtyřiadvacetiletá studentka 21. prosince proto, že v budově v Celetné, kam měla původně namířeno, probíhala evakuace. Nikdo ji podle jejich slov neupozornil na žádné riziko, na informace čekala i po zahájení střelby. V momentě útoku vyřizovala ve školní knihovně pracovní hovor a nic netušíc seděla s mnoha dalšími studenty pod prosklenou střechou, „doslova na ráně“, jak říká.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jak vypadaly první přednášky po návratu?

Jaká důležitá témata pro studentku tragédie otevřela?

Jaké pocity vyvolal návrat na místo tragédie?

Proč jí chybí na škole pietní vzpomínka na oběti?

Proč má v sobě nyní „prázdno a studeno“?

Jak to, že nevěděla o existenci čtvrtého patra ve škole?

Proč říká, že je jí vraha vlastně líto?

Předpokládám, že to je asi obtížné, ale zkuste popsat své stávající pocity, dva měsíce po tragédii?

Teď konkrétně, když už jsem zpátky na fildě a mám přednášky, tak je to pocit prázdnoty. Předchozí období bylo jako na houpačce, měla jsem depresivní stavy, úzkostné, pak zase najednou euforii, pak jsem byla naštvaná. Všechny ty emoce byly vlastně přehnané a extrémní.

Čekala jsem, že když se vrátím do školy, že se sesypu. Jenže já jsem tam přišla a nic jsem necítila – prázdnota, všechno bylo jakoby studené, a to je hrozně divné. Myslím si, že to přejde, že tohle je asi nějaká fáze. A nevím vlastně, zda je ten pocit vůbec přenositelný.

Možná není, ale je to váš autentický pocit.

Člověk vlastně neví, jak se má chovat, jak má mluvit ani jak se má cítit. A je zmatený – budeme dělat, jakože se nic nestalo a budeme se učit literaturu, nebo si budeme dávat dechová cvičení a říkat si, že je v pořádku být úzkostný? Je to divné.

Byla jste se podívat ve čtvrtém patře?

Tam