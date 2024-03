Ruský propagandistický kanál zveřejnil nahrávku rozhovoru důstojníků německého letectva. Debatovali v něm mimo jiné o útoku na Krymský most pomocí raket, které kancléř Olaf Scholz odmítá poslat Ukrajincům.

Špionážní skandál, který otřásl Německem. Co všechno prozradil zveřejněný rozhovor o raketách Taurus?

Debata o tom, zda by Němci měli Ukrajině poskytnout rakety s dlouhým doletem Taurus, běží už několik měsíců. Navzdory domácímu tlaku i z vlastní vlády se německý kancléř Olaf Scholz zatím zdráhá je napadené zemi poslat. Říká, že Berlín, který je už dnes druhým největším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině, by se tak mohl dostat do přímého konfliktu s Moskvou.

Německo kromě jiného dodává Ukrajincům tanky, protiraketové systémy a obrněná vozidla. Tentokrát se ale domácí debata o střelách Taurus stala epicentrem skandálu, který vyvolal obavy, jestli Rusko nemá uvnitř německé armády špiona, a přinesla také pochybnosti o argumentaci německého kancléře.

Přečtěte si také

Odposlouchají Rusové Němce? Nebo tam mají krtka?

Aféra vypukla poté, co ruská státní televize RT zveřejnila osmatřicetiminutový rozhovor, v němž představitelé německé armády diskutují o použití Taurusů na Ukrajině. Ta čelí masivní ruské ofenzivě na východě země a pociťuje nedostatek munice. Dlouhodobě si stěžuje i na slabé zabezpečení protivzdušné obrany.

Uniklým záznamem z nedávného setkání důstojníků německého letectva se pochlubila jedna z hlavních tváří ruské propagandy Margarita Simoňjan, která RT vede. „Jak jsem slíbila, uveřejňuji zvukový záznam rozhovoru mezi důstojníky Bundeswehru, kteří diskutují o tom, jak budou bombardovat Krymský most,“ napsala na síti X.

Nahrávka je podle