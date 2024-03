Armádě chybí zálohy, jenže slovo vojna má špatný zvuk. Co s tím? Jedno z řešení nabízí Skandinávie

Dvacet let bylo v Česku slovo vojna tabu a neslo si s sebou nevábný nános minulosti. Věci se nejspíš mění, v politické reprezentaci ale při jeho vyslovení procitá zejména touha říci hlasité „ne“. To ale neřeší problém nedostatečných armádních záloh, bez nichž sebevyzbrojenější armáda v boji neobstojí. Popisujeme novou misi, do níž se pustil náčelník generálního štábu Karel Řehka.