„Více je více a méně je nuda.“ Zemřela Iris Apfel, která i ve více než sto letech inspirovala svým stylem i chutí žít

Iris Barrel se narodila v roce 1921 v newyorském Queensu židovským rodičům s ruskými kořeny. Její otec vlastnil obchod se sklem, matka módní butik. Cit pro design a estetiku tak měla v krvi.

Ačkoliv Iris vyrůstala na farmě, často jezdila do Greenwich Village na Manhattan, kde ještě jako dítě nakupovala v obchodech se starožitnostmi. Položila tak základy své sbírky šperků. V návštěvách secondhandů a bleších trhů ji podporovala i její matka.

To ovlivnilo i výběr školy. Iris studovala dějiny umění na New York University a navštěvovala uměleckou školu na University of Wisconsin. Jako mladá pracovala pro časopis Women’s Wear Daily.

Designérka interiérů devíti prezidentů USA

V roce 1948 se provdala za Carla Apfela. I na své svatbě projevila cit pro styl: na tradiční židovskou svatbu si oblékla světle růžové svatební šaty.

Pár cestoval po celém světě a obrážel bleší trhy, aby mohl nakupovat designový nábytek nebo vzácné látky nejen pro svou inspiraci, ale především pro vlastní designové projekty. Jenže získat tolik drahých tkanin bylo téměř nemožné.

Manželé proto v roce 1950 založili společnost specializující se na reprodukci látek ze 17. až 20. století Old World Weavers, kterou vedli až do svého odchodu do penze. Společnost se stala známou díky látkám, které byly