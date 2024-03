V lese se bojuje jinak, v největší zalesněné oblasti této války se rozhoduje o severní části Doněcké oblasti.

Během víkendu se fronta pohybovala jen minimálně.

Je to definitivní, Rusové zničili druhou Zuzanu 2.

V obci Berdyči Rusové dostali další Abrams.

Mapa dne – Serebrjanský les.

Videa dne – hořící Zuzana 2; znehybněný Abrams; 3. březen 2014 na Krymu; Stugna zasáhla BMP přímo zepředu.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 3. března. Situace na některých místech už může být jiná.

V lese se bojuje jinak. V největší zalesněné oblasti této války se rozhoduje o severní části Doněcké oblasti. Serebrjanský les má na délku přibližně 30 kilometrů a rozprostírá se mezi městy Lyman (v ukrajinských rukou) na západě a Kreminna (okupovaná Rusy) na východě. Bez přestávky se v něm bojuje od září 2022, kdy se ukrajinská armáda během úspěšné ofenzivy dostala na hranice druhého z těchto měst.

Jedná se o velmi důležitou oblast. Jižní hranice lesa kryje Siversk, který ukrajinské jednotky úspěšně brání. Pokud by toto město padlo, Rusové zajistí sever Bachmutu a západní přístupy k Lysyčansku a Severodoněcku. Dále na jihozápad se nachází Slavjansk a Kramatorsk, směrem na sever leží Kupjansk. Dokud se na tomto území Ukrajinci drží, nepřichází v úvahu ztráta severní části Doněcké oblasti. Zde se spolu s pár vesničkami západně od Svatove zároveň nacházejí poslední kousky neokupované části Luhanské oblasti.

Serebrjanský les má tedy velký vojenský i politický význam. Právě proto je místem urputných bojů, které mají specifický charakter. Všude jinde se bojuje v městské zástavbě, případně na širých pláních rozdělených úzkými pásy lesa, zde ale obě armády operují na desítkách kilometrů čtverečních pokrytých souvislým lesním porostem.

Na mapě výše je les nepřehlédnutelný. Ukrajinští novináři ze stanice Hromadske navštívili 63. brigádu, která v něm bojuje, a povídali si s velitelem jednoho z jejích praporů. Vysvětlil, jak úzce je propojeno bojiště na východním břehu řeky Žerebec, která se do lesa vlévá ze severu, a samotným lesem. Rusové se snaží k Žerebci probít u vesnice Terny a zůstávají jim jen malé jednotky kilometrů. Pokud by uspěli, byly by mnohem zranitelnější i pozice v Serebrjanském lese.

Velitel praporu Taras říká, že v lese nepřejde jeden den bez útoku. „Jsou to samé masové útoky… Bohužel