Vyrostla jsem v Rusku, ale jako filmařka jsem se narodila v Česku, říká oscarová česká režisérka Daria Kashcheeva

Daria Kashcheeva za svůj film Dcera před čtyřmi lety získala studentského Oscara, teď míří k dalším oceněním se stejně nadšeně přijímanou Electrou. Ta je mimo jiné nominována na Českého lva v kategorii Nejlepší studentský film. Režisérka pochází z Tádžikistánu, od tří let vyrůstala v Rusku, dlouhodobě ale žije v České republice. „Když jsem ještě ze začátku měla silný přízvuk, nemohla jsem se vyjadřovat tak svobodně jako dnes,“ říká.

Její bakalářský projekt Dcera získal nominaci na Oscara i studentského Oscara, s druhým snímkem Electra loni ovládla prestižní festival v Torontu a je hlavní adeptkou na cenu Českého lva za nejlepší krátkometrážní film. Sedmatřicetiletá Daria Kashcheeva je jednou z nejvýraznějších postav současné světové animace. Ve svých filmech se velmi intimním způsobem věnuje pozici a funkcím rodiny v západním světě.

Zatímco na Oscara nominovaný film Dcera se zabýval odpuštěním ve vztahu odcizeného otce a dítěte, Electra už z názvu evokuje Elektřin komplex, psychologický jev, kdy dcera nevědomě projevuje sexuální náklonnost svému otci. Kashcheeva upozorňuje, že jsou to právě děti, koho špatné rodinné vztahy ovlivní na celý život.

„V současné době instituce rodiny zažívá velkou krizi, stát z ní jakožto z instituce výrazně čerpá. Mělo by se ale na ni nahlížet svobodněji,“ říká v rozhovoru pro Deník N Kashcheeva, která na krizi rodiny ve své tvorbě nahlíží nejen z celospolečenského, ale také osobního hlediska.

„Systém mě tlačí do životních rozhodnutí, trápí mě to. Nejsem spokojená s tím, že jako žena bych měla být definovaná tím, že mám dělohu a vaječníky, které mi v 37 letech stárnou,“ popisuje režisérka.

V rozhovoru se dočtete:

Jak pociťuje napětí české společnosti vůči Rusům?

Jak se staví k ruské válce na Ukrajině?

Jak se v jejích filmech odráží její vlastní životní příběh?

Co jí přináší samota?

Proč nemá důvěru ve stát a v jeho podporu rodin?

Proč na svém posledním filmu Electra spolupracovala s psychoterapeutem?

Čím se chce zabývat v dalším filmu?

Jste momentálně jednou z nejúspěšnějších současných českých režisérek. Přitom máte čerstvě dokončenou školu a je vám teprve 37 let. Jaký je to pocit?

Je to velký tlak. Očekávání, co tvořit dál, jsou pro tvůrce vždy omezující. Když vyšla Electra a před uvedením v Cannes tu proběhla projekce pro novinářstvo, dostala jsem převážně pozitivní ohlasy typu „Kashcheeva potvrdila, že má talent a kvalita Dcery nebyla náhoda“.

Ano, potěšilo mě to, ale zároveň nechci být v pozici, že pořád musím své kvality potvrzovat a někomu dokazovat. Nemyslím na to pořád, ale ta myšlenka vám v pozadí zůstane.

Člověk musí být s pocity po úspěchu opatrný. Hlavní je pořád tvorba, nějaké hledání, ve kterém se nejde zastavit. Je také důležité se nebát případného selhání, pořád experimentovat a nemyslet na to, že věci, co tvoří, musí být stále lepší a lepší.

V „kapse“ máte studentského Oscara a neproměněnou nominaci na Cenu Akademie za krátkometrážní film. Momentálně jste jednou z aspirantek na cenu Českého lva. Není to oproti Oscarům trochu „nudná“ nominace?

Žádná není nudná. Americká Akademie je mainstreamovější, pohled na animovaný film má zaostalejší než v Evropě. Stále tam převládá dojem, že animace je určena především dětem: jsou to pohádky, filmy mají být roztomilé, milé a příjemné. Těžší témata do té škatulky nezapadají. Myslím si, že v Evropě jsme už trochu dál.

U profesionálů se animace rozhodně oprostila od role zábavy pro děti. Širší veřejnost to asi takto bere pořád, ale mám radost, že se české animované filmy pro dospělé dostávají do kin i u nás.

Jste původem z Tádžikistánu, dlouho jste žila v malém ruském městečku mezi Moskvou a Petrohradem. Ještě na FAMU jste vytvořila snímek Praha očima cizinců, který mimo hezkých věcí tematizuje i nepřátelskou náturu českých rodáků vůči přistěhovalcům. Reflektuje snímek do jisté míry vaši českou zkušenost?

Rozhodně reflektuje, to byl i důvod, proč jsem zvolila tohle téma pro svoji klauzurní práci. Bylo to cvičení na animovaný dokument, téma bylo město, tak jsem si říkala, co pro mě město v ten moment znamenalo. Žila jsem třetí rok v Česku, v Praze jsem se stále cítila jako cizinka.

Četla jsem článek, že člověk, který se přestěhuje do jiné země, prožívá několik fází adaptace. Na začátku přijde