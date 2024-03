Festival Spectaculare během března oživí Palác Akropolis, Kasárnu Karlín, netradiční Rajskou Zahradu Gabriel Loci, Galerii Portheimka či Bio Oko. “Naším cílem je nabídnout bohatý audiovizuální zážitek, který má ambici posunout nejen žánrové škatulky, ale také probudit v našich návštěvnících nepoznané pocity. Doporučuji dát šanci i doposud neznámým jménům. Mohu se zaručit, že neodejdete zklamání,” popisuje festival dramaturg Josef Sedloň a přidává doporučení: “ Opravdovou lahůdkou je premiéra francouzského krále minimalismu Sylvain Chauveau s jeho Ensemble 0 v krásném prostoru Gabriel Loci, která se uskuteční 27. března.”

11. ročník festivalu zahájila 23. 2. ve vyprodaném kostele sv. Šimona a Judy dvojice hudebníků Loscil & Lawrence English se site-specific laser show. Další umělci, kteří se na letošním Spectaculare představili je klasik inteligentních beatů Clark a britský producent Holy Other.

Aktuální londýnský house music sound přiveze do klubu Bike Jesus 9. 3. dvojice britských producentů – DJ Counselling a Tom VR, kteří se zaměřují na chytrou taneční elektroniku vzpírající se škatulkám. Špičkovou fúzi jazzu a elektroniky představí 14. 3. v Paláci Akropolis duo Svaneborg Kardyb, dvojnásobní držitelé dánských hudebních cen. Doplní je berlínské kvarteto Conic Rose s neuchopitelnou fúzí art-rocku, elektroniky a jazzu. O den později vystoupí v Kasárně Karlín kodaňská hudebnice italského původu Rome in Reverse, která ve své hudbě kombinuje něžnost s divokostí. Večer odstartuje německý producent Sieren.

Festival 21. 3. přivítá jednu z nejzajímavějších ostrovních kapel posledních let Mammal Hands. Jejich písně se pyšní delikátní atmosférou a dynamikou, přestože si trio vystačí pouze se saxofonem, klavírem a bicími. Koncert doplní bělorusko-česká formace Zabelov Group.

Ve středu 27. 3. vystoupí francouz Sylvain Chauveau, jeden z nejvýznamnějších současných představitelů „tiché“ hudby a jeho Ensemble 0, který se zabývá podobami minimalismu hraného na akustické nástroje. V netradičním prostoru Rajské Zahrady se představí i nizozemský skladatel a producent Andert Tysma, který zve na introspektivní hudební zážitek, doplněný o site-specific vizuály.

I tento rok se Spectaculare spojí s Piano day – celosvětovou událostí oslavující hru na klavír. 28. 3. vystoupí v Zrcadlové kapli pražského Klementina britská skladatelka Alexandra Hamilton-Ayres, podpořená domácími pianisty Mikolášem Růžičkou a Mikulášem Tichým.

Filmy, workshopy a výstava

Program festivalu doplňují tři workshopy – producentský workshop hudebníka Floexe a německého Sieren a marketingově-hudební workshop Dana Neighboura.

V Bio Oko proběhnou v rámci festivalu čtyři projekce – o raných letech Nicka Cavea (Mutiny In Heaven), o skupině Can (Can a Já), o formaci Rema Rema a snímek o kapele Swans (Where Does a Body End?).

Nebude chybět ani výstava Spectaculare Art Show 2024, která se koná ve spolupráci s The Chemistry Gallery. Startuje 13. 3. v Galerii Portheimka.a bude prezentovat souhru světla a hudby skrze světelné interaktivní instalace generované hudbou či pohybem.

Kompletní program na www.spectaculare.cz

