Co dělá Fico v „Putinovej riti“? Zahraniční politika ho nezajímá, mluví ke svým voličům, říká analytička

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Je V4 názorově rozdělená na dvě poloviny?

Mohou se někdy rozbít vztahy Česka a Slovenska?

Jak velký význam má V4 v mezinárodní politice?

Proč šli Orbán s Ficem na chlebíček k exprezidentu Zemanovi?

Čeká Ficovo Slovensko mezinárodní izolace?

V jak napjaté atmosféře se setkali premiéři Česka, Polska, Maďarska a Slovenska?

Ve srovnání s jinými schůzkami v minulosti byla atmosféra skutečně velmi napjatá. Slyšeli jsme to i z jejich úst. Všichni čtyři hodnotili to jednání jako velmi složité a pravděpodobně bylo chvílemi i velmi intenzivní, když došlo na téma Ukrajiny, Ruska a zahraničněpolitického směřování.

Premiéři to na tiskové konferenci shrnuli diplomatickými slovy jako: je jasné, že se neshodneme, mluvili jsme spolu déle, než se předpokládalo a tak dále… Jsou tohle výrazy, ze kterých máme číst, že je tam opravdu nějaký významný problém?

Myslím si, že ano. Na druhou stranu ale není žádné překvapení, že tam ten problém je. O odlišných pozicích k Ukrajině, což je zásadní téma, se ví už dlouho.

Jak moc Ukrajina rozděluje V4?

Téma Ukrajiny a Ruska je velmi významné. Když se podíváme na zahraniční politiku České republiky, tak bych řekla, že to je naprosto klíčová věc. Stejně tak pro zahraniční politiku Polska, pro které to je také strategické téma číslo jedna. Otázkou je, jestli se na Visegrádskou skupinu máme dívat touto perspektivou. Jestli sdílené zahraničněpolitické názory jsou to, co Visegrádskou skupinu formuje. Já si myslím, že to tak není. Visegrádská skupina je tradičně regionální sousedský rámec pro komunikaci a není zcela nutné, aby se spojovala na zahraničních nebo i evropských tématech – jako tomu bylo třeba v případě migrace.

Ale přesto určitou shodu na tématu války na Ukrajině a podpoře Ukrajiny premiéři hledali.

Ano, hledali. A připadá mi velmi ilustrující to, k čemu nakonec došli a co oznámil premiér Fiala. Shodli se na tom, že