Potřebujeme pravdu, ne mlčení a mlžení, říká část postižených útokem na fakultě

Více než dva měsíce po střelbě na filozofické fakultě zůstává nezodpovězená řada otázek, jejichž objasnění by pomohlo celou tragédii nasvítit a snad i lépe pochopit. Policie k nim ale mlčí.

Deník N hovořil s několika lidmi, které tragédie zasáhla, a ptal se jich, co je i s odstupem času kromě samotné ztráty blízkých a pocitu bezpečí tíží, a zda je něco, nač by oni sami potřebovali dostat odpovědi.

Někdo se potřebuje dozvědět přesný popis dění, které hrůznému činu předcházelo, například kdy vrah do budovy vstoupil a kde si schoval zbraně. Někteří se k tragédii nechtějí už vůbec vracet, pro jiné je naopak mlčení ze strany policie i univerzity trýznivé. Překvapivě shodně ale oslovení poukazují na to, že by jim k lepšímu zpracování traumatické události pomohlo