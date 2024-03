Britové ji dlouho odmítali, teď Camilla zachraňuje monarchii. Jak se z nenáviděné milenky stala oblíbená královna

Bylo to nečekané oznámení na poslední chvíli. Britský korunní princ William měl v úterý vystoupit na vzpomínkové bohoslužbě za zesnulého řeckého krále Konstantina. Kensingtonský palác, sídlo prince s rodinou, pár hodin předtím oznámil, že se to z princových „osobních důvodů“ nestane.

Na bohoslužbu kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl přijít ani panovník Karel III., který se léčí s rakovinou. Členy královské rodiny proto v kapli svatého Jiřího na hradě Windsor vedla královna manželka Camilla.

Událost nejenže vzbudila otázky ohledně zdraví následníka britského trůnu a jeho manželky, která se zotavuje po operaci. Poukázala také na to, že v době nepřítomnosti krále a korunního prince zachraňuje monarchii Camilla, což si před 25 lety dokázal představit málokdo.

Britové Camillu dlouho vnímali jako ženu, která způsobila krach manželství tehdejšího následníka trůnu prince Charlese s princeznou Dianou. Po nástupu Charlese – už počeštěně jako Karla III. – na trůn v roce 2022 si ale královna manželka své místo v britské královské rodině nejen upevnila, ale rovněž prokázala ve své nové úloze zodpovědnost a loajalitu.

Poznámka Deníku N:

Jména panovníků se v češtině (až na naprosté výjimky) tradičně počešťují. Zatímco tedy za vlády Alžběty II. jsme mluvili o princi Charlesovi, po její smrti už mluvíme o králi Karlu III.

Tento úzus se ovšem týká pouze samotných vládnoucích panovníků. Proto byl manžel královny Alžběty II. vždy pouze princ Philip a žena Karla III. je Camilla.

Uvědomujeme si, že textech pojednávajících o době před nástupem na trůn i po něm, jako je například tento, může podobné rozlišování působit poněkud úsměvně nebo absurdně. Omezit se pouze na jednu podobu jména by ovšem bylo stejnou měrou nelogické a šlo by to proti zažitým zvyklostem češtiny.