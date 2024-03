Nevzdávejte se hned a nedržte emoce v sobě. Čím seriálový hit Jeden den funguje i u dnešních dvacátníků

Recenze obsahuje spoilery.

Herečka Ambika Mod poprvé četla román Jeden den (One Day) od Davida Nichollse, když jí bylo třináct let. „Je to moje oblíbená kniha, proto jsem nejdřív konkurz na ztvárnění Emmy odmítla. Myslela jsem si, že se k tomu nehodím,“ řekla listu Guardian u příležitosti únorové premiéry nadšeně přijatého netflixového seriálu natočeného podle této knihy.

V době konkurzu měl navíc premiéru seriál z medicínského prostředí Tohle bude bolet (This Is Going to Hurt), ve kterém herečka hrála začínající lékařku. Způsob, jakým dosavadní komediální herečka zvládla i ty nejnáročnější dramatické scény, vyvolal pozitivní reakce mezi diváky i kritiky. Pro Ambiku to však bylo hektické období, a tak potřebovala menší pauzu.

Asi za měsíc se podle vlastních slov najednou probudila v posteli a uvědomila si, jakou příležitost zahodila. Hned ráno volala svému agentovi, aby na konkurz přece jen mohla jít.

A čím déle celý proces trval, tím více danou roli chtěla.

Totéž lze říci i o seriálové dvojici Emma a Dexter. Poznávají se v roce 1988 na univerzitní promoci. Baví se celý večer, až skončí u Emmy doma, ale nakonec se spolu nevyspí. Ráno se cítí oba trochu trapně,