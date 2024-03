„Odklon od Západu.“ Slovenská opozice se po setkání ministra zahraničí s Lavrovem obává o směřování země

„Odklon od Západu“ a „plivanec obětem ruské agrese“ – tak hodnotí slovenská opozice i bývalý ministr zahraničí setkání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Premiér Robert Fico ve videu potvrdil, že Blanárovo setkání odsouhlasil on sám. Ukrajinská média si všimla, že ho za tento krok pochválil.

Lavrov je přitom spolu s ruským prezidentem od roku 2022 na seznamu sankcí EU, kam se dostal po rozpoutání totální války proti Ukrajině.

Blanár je tak spolu s maďarským kolegou Péterem Szijjártóem jediným ministrem zahraničí z členské země EU, který jednal s Lavrovem, všimla si Ukrajinská pravda.

Oba spolu jednali na diplomatickém fóru v turecké Antalyi. Blanár po setkání novinářům podle ruské agentury Interfax zopakoval, že Slovensko nepošle na Ukrajinu žádné vojáky.

„Ne. Naše pozice, pozice našeho premiéra je jasná: nebudeme posílat vojáky na Ukrajinu, vedlo by to k eskalaci, a to bychom nechtěli,“ řekl Blanár.

Ve skutečnosti to ale od Slovenska ani nikdo nepožadoval a rovněž vojenské angažování na Ukrajině odmítlo i NATO.

O setkání Blanára s Lavrovem informovalo ruské ministerstvo zahraničí, které zveřejnilo fotografii, na které