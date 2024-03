Příslib Megumi: Zachránit milovanou unesenou dceru, dokud ještě žiju. A čas se rychle krátí

V pražském kině Lucerna se slavnostně promítal Příslib Megumi: zfilmovaný příběh třináctileté japonské studentky, kterou Kimovi špioni unesli do KLDR. Nezměrná rodinná bolest v něm zrcadlí nejen tragédii světa za studené války, ale také naší dnešní reality. Deník N se setkal se spolužákem Megumi, který se svou kamarádku snaží zachránit už desítky let. Megumin tatínek zemřel, aniž by se mu splnilo největší přání: Vítej zpátky, Megumi! Splní se aspoň mamince? Její kdysi třináctileté dceři, která se stala symbolem brutální severokorejské kampaně, bude letos 60 let. Pchjongjang tvrdí, že Megumi už dávno nežije. Věříte mu?