Česko má stále nedostatek pěstounů, Česká televize vyráží do boje o jejich nábor

Jak se nezhroutit, když máte pár let do důchodu a v náručí vám zůstane miminko dcery narkomanky? Kde najít čas pro sebe, když jedno z deseti dětí vážně onemocní? Co dělat, když dětem umře táta? Jak se vyrovnat s náhlým zájmem biologických rodičů o jejich batole? A co dělat, když bojujete se strachem vypustit své potomky do velkého světa?

V pondělí 4. března v České televizi startuje druhá řada seriálu Plné hnízdo, věnovaného pohledům do životů pěstounských rodin. Navazuje na úspěch minulé série a přináší další dávku pěstounských příběhů. Do letošního projektu se opět zapojilo čtrnáct různorodých rodin, každá z jiného kraje. A tvůrci cyklu znovu spojili síly s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby získali nové posily do řad pěstounů.

„Myslím, že v této sérii jdeme více do hloubky, a to nejen v tématech, ale i v mezilidských vztazích,“ říká jedna z režisérek série Linda Kallistová Jablonská. „Zatímco v první sérii jsme se hodně soustředili na děti a témata kolem výchovy, v nových dílech se věnujeme i vztahům v rámci rodin.“

Jak může pomoci nemoc?

Ačkoli se cyklus věnuje především tématu pěstounství, nezůstává jen v jeho mantinelech. Poskytuje autentický pohled do rodinné dynamiky, se kterým se může ztotožnit každý divák.

Pořad tak nabízí inspiraci a podněty pro různé typy rodin, nejen ty pěstounské. „Kromě například tématu sendvičové generace seriál přináší situace jako setkání dvou dospělých sester, jejichž vztah rozdělila