Tváře Ameriky: Přijel jsem na tři měsíce pracovně do Prahy a po týdnu potkal svoji budoucí ženu

Co týden, to jeden americký příběh. Seriál Deníku N přináší každý víkend původní profilový rozhovor s obyčejným člověkem z USA. Běžní lidé z americké ulice, z nichž každý má svůj příběh a úhel pohledu. Otázka na konec je pro všechny stejná: Koho budete v listopadu volit a proč?

Eric Netland (49) viceprezident přepravní firmy

narodil se v New Yorku

žije ve Fort Lauderdale na Floridě

Oba moji rodiče jsou z rodiny imigrantů, mámina rodina přišla z Itálie a tátova z Norska. Takže jsem Američan italsko-norského původu a k tomu mám českou ženu Hanu. Měl jsem obyčejné americké dětství kluka na předměstí New Yorku, hodně jsme si hráli a běhali venku před domem.

Naši se rozvedli, když mi byly dva roky, ale táta za mnou každý den jezdil ze své práce na Manhattanu a trávili jsme spolu dvě hodiny až do večera plus každý druhý víkend celý. Máma a můj nevlastní otec s tím neměli problém, a tak jsem měl během dětství přístup k oběma.

Vystudoval jsem ekonomii na univerzitě Virginia Tech, odstěhoval se do Washingtonu a dalších pětadvacet let pracoval pro aerolinky. Pak mě oslovila firma z Texasu a já se přestěhoval za prací do Houstonu, města, kde jsem tisíc kilometrů široko daleko nikoho neznal. Co tady vůbec dělám, říkal jsem si, ale pak mi firma nabídla tříměsíční pracovní stáž v Praze.

Byl jsem v Praze první týden, když jsem potkal Hanu. Bylo to v