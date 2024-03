Vývoj bojů (736. den): Nové informace o zničení Abramsu dělají z jeho ztráty jiný příběh, je více o zoufalství než o nekompetentnosti

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 29. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Abramsu nefungovala rušička, nedá se na něj připevnit dodatečná ochrana, ale musel hasit krizi na frontě – detaily o okolnostech ztráty prvního tanku tohoto typu. O ztrátě prvního amerického tanku Abrams na Ukrajině jsme psali v úterý. Ve čtvrtek se objevilo video z jeho zásahu. Potvrzuje, že útok směřoval do zadní části věže, kde je ve speciálním boxu uložená munice. Vše fungovalo, jak mělo – panely nad úložištěm se uvolnily, díky čemuž energie výbuchu směřovala nahoru a pryč od prostoru posádky, která přežila.

Video of the M1A1 getting hit and going up in flames have been published.

Hard to tell what hit it, but the ammo combusts pretty darn quickly. pic.twitter.com/2LZjXWSm4c

— Fennec_Radar (@RadarFennec) February 28, 2024