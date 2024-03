Raději nakupuji akcie, ale pár procent do bitcoinu se vyplatí dát, říká finanční analytik

V investičním portfoliu může být také bitcoin, který tento týden opět překonal hranici 60 tisíc dolarů. „Pár procent se tam určitě vyplatí dát, já osobně mám v portfoliu pět procent kryptoměn,“ říká Nemky.

V rozhovoru dále říká:

Proč se podle něj technologická sedmička firem zúžila na čtyřku.

Které sektory a akcie jsou v současnosti zajímavé.

Kdy začnou centrální banky snižovat úroky a co to bude znamenat pro dluhopisy a hypotéky.

Hlavní akciové trhy i v letošním roce rostou. Co je tlačí vzhůru? Co nejvíce ovlivňuje náladu na akciových trzích?

Poslední měsíc je to výsledková sezona. Společnosti se s námi podělily o hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál roku 2023. Když se na to podíváme šířeji, jde o relativně pozitivní kvartál. Jelikož roste ziskovost firem, investoři to vnímají dobře a jsou ochotni za jednotlivé akcie zaplatit více, což vidíme i na vývoji akciových trhů.

V loňském roce přispělo k vysokému růstu akciového indexu S&P 500 do značné míry sedm technologických firem, kterým pomáhalo nadšení kolem umělé inteligence. To jsou firmy Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Meta a Tesla. Zdá se, že toto nadšení kolem nich neopadlo ani v letošním roce. Vyplatí se nyní nakupovat jejich akcie?

V současnosti se spíš hovoří o čtyřce než o sedmičce IT firem, jelikož