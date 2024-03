Studio N: Jaderná zbraň ve vesmíru? Co víme o ruských plánech

Když se rozšířila informace o tom, že se Rusko chystá ve vesmíru zaútočit jadernou zbraní na americké družice, vyvolalo to oprávněné zděšení. Jak důvěryhodná je to zpráva? Co víme o ruských plánech? A jak fungují jaderné zbraně ve vesmíru? Ptáme se vědeckého novináře Deníku N Petra Koubského.