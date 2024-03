Jurečka dokončil reformu penzí, dříve do důchodu by mohlo jít asi 120 tisíc lidí z náročných profesí

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dokončil návrh zákona k reformě penzí. U dlouho připravované reformy nyní rezort dopracoval dvě kapitoly, a to seznam náročných profesí a úlevy pro pracující seniory. Na dřívější nárok do penze by mohlo dosáhnout zhruba 120 tisíc lidí. Dokument by nyní měla projednat vláda.