Čtvrtina dětí má odklad. Ministerstvo řeší čtyři možnosti, jak to změnit

„Syn je narozený na začátku července, odklad mi pro něj navrhla ředitelka školky už před rokem, ještě mu nebylo pět. Je bystrý, argumentuje dobře, ale je dost roztěkaný. Neměla jsem jasný názor, ale nakonec rozhodl argument, že by byl ve třídě nejmladší a děti by mu to daly sežrat,“ líčí Alena B.

Příběh, který popsala, je relativně častý – u dětí narozených v letních měsících se mnohdy počítá s odkladem školní docházky téměř automaticky.

„Dcera je srpnová, je chytrá, ale není kam spěchat,“ přiklání se k variantě odkladu i Kateřina V.

Argumentem bývá také to, že