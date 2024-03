Bod po bodu vyvracel ruské lži. Profil polského ministra Sikorského, jenž si projev „sepsal na koleně“

Komentátor Gazety Wyborczi Bartosz Wieliński nazval ministrovo vystoupení jedním ze zatím „největších úspěchů nové vlády“. Polsko se podle něj vrátilo na mezinárodní scénu jako „důležitý hráč“.

Nešlo přitom o jediné silné vyjádření, které dal Sikorski nejen v OSN, ale i během své probíhající návštěvy USA. Zaujal natolik, že polští komentátoři píšou o přerodu dlouholetého diplomata, kterému jeho otevřenost v minulosti přinesla několik problémů.

Odpověď na ruské lži

Sikorski řekl, že ten projev „sepsal na koleně“ před vystoupením. Reagoval jím bezprostředně na slova ruského velvyslance v OSN Vasilije Něbenziji.

Věcně, stručně a s argumenty vyvracel bod po bodu ruská tvrzení, kterými se ruští diplomaté už dva roky snaží obhájit invazi na Ukrajinu. Ne že by to nikdo jiný nezkoušel, ale Sikorski kromě jasného vzkazu ideálně trefil i místo (Radu bezpečnosti OSN) a čas (deset let ruské války proti Ukrajině a dva roky od velké invaze).