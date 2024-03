Když se státní správa zapře o futra, nezměníte ani nápis na krabičce cigaret, vysvětluje Vobořil, proč zvažuje odchod

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Proč Jindřich Vobořil uvažuje o odchodu z funkce?

Souvisí odchod se sporem o zákaz HHC?

Jaké má ještě ve funkci priority?

Proč vidí v černém trhu s cigaretami a hazardem bezpečnostní riziko?

Česká televize uvedla, že uvažujete o konci ve funkci národního protidrogového koordinátora. Říkám to správně?

V nějaké chvíli s tím počítám, mám své plány. Chci se zvednout, ale není to nějaký rychlý pohyb. Nechystám to třeba zítra. Ani to není reakce na něco konkrétního v tuto chvíli.

Do konce roku chci dopracovat celou řadu věcí a úkolů, pak se uvidí. Dlouhodobě jsem frustrovaný ze státní správy, dlouho a opakovaně mluvím o tom, že mi vadí byrokratizace českého státu, kde je vše status quo a s ničím se nedá hnout směrem dopředu, ani s naprosto zřejmými věcmi. To nesouvisí s vládou.

Navíc je mi skoro 58 a říkám si, kolik tomu ještě chci věnovat. Vybudoval jsem velkou organizaci, která se zabývá léčbou, prevencí, tam je moje srdce. A tohle je sisyfovská práce, někdy je to strašně frustrující. Mám, řekněme, nějakou únavu organismu. Takže ano, přemýšlím nad tím.

Termín je tedy zhruba konec roku a pak by v lednu nastoupil někdo jiný?

Takový horizont zvažuji. Ale