Mapa vlivu: Neviditelný Knobloch a jeho štědré půjčky v „přerovském palermu“

Každé město má své slabé stránky a Přerov není výjimkou. Jedním z dlouholetých problémů je propojení mezi politiky a šedými sférami byznysu. Ukázala to nedávná kauza silničních zakázek, v jejímž centru stojí místní podnikatel a donedávna vlivný člen ODS Robert Knobloch. Dvaapadesátiletý muž, který léta dbal na to, aby nebyl vidět. Reportérka Deníku N Přerov opakovaně navštívila, aby zmapovala, s kým vším Knoblocha pojí podnikatelské vazby a jak skrze ODS dokázal využít svůj vliv.

Do hospody kousek od přerovského náměstí vtrhne jeden z místních podnikatelů. „Já jsem vám to říkal, že na něj někdy dojde, řádil tu jak černá ruka více než deset let. Teď na něj přišla i policie,“ říká padesátiletý Jaroslav. Mluví o vlivném zákulisním hráči Robertu Knoblochovi, kterého v Přerově zná skoro každý a jenž se po policejní razii loni v listopadu dostal i na titulní strany celostátních médií. Knobloch má vliv nejen v místním byznysu, přes podnikatelské aktivity je propojený i s řadou postav přerovské ODS.

Jen málokdo ale šedou eminenci Přerova v posledních letech ve městě, kde žije dvaačtyřicet tisíc obyvatel, viděl. „Toho tady nepotkáte, dřív tu býval často, ale teď? To bych vám doporučila vyrazit do Olomouce,“ říká žena ve středních letech, která míří na přerovský magistrát. Kousek od něj v Palackého ulici se nachází sídlo některých Knoblochových firem.

Ani v budově, kde má kancelář, se ale Knobloch příliš neobjevuje. „Když tady pana Knoblocha jednou za rok na schodech potkám, říkám mu ahoj a on mi řekne ahoj. Nevím, co k němu více říkat,“ popisuje podnikatel Milan Kapoun, který si od Knoblocha v budově pronajímá kanceláře pro svou firmu Delta 3 Přerov.

V prvním patře má kanceláře jen on, o dvě patra výš Knobloch a jeho dva klíčoví spolupracovníci Libor Macháček a Marcel Kašík. Ten je zároveň členem místní ODS.

„Ty dva tady sice potkávám častěji než Knoblocha, ale taky tu téměř nejsou, za poslední rok jsem je viděl tak jednou,“ upřesňuje Kapoun, který v minulosti s Knoblochem podnikal. „V devadesátých letech jsem byl ředitelem v jeho firmě, ale s ním je tady spojená celá řada lidí,“ dodává podnikatel a zavírá dveře své kanceláře.

Deník N zmapoval, s kým vším Knobloch podnikal a jak dokázal využívat vztahů s politiky, než jej loni zadržela policie. Někteří opoziční zastupitelé i kvůli tomu Přerov označují za Knoblochovo „palermo“. Abychom ale pochopili, jak se Knobloch do takového postavení vypracoval, musíme se vrátit o více než deset let zpět.

Knoblochovy začátky

Když se dvaapadesátiletého Knoblocha zeptáte, jak si na desítky pozemků nebo firem v hodnotě stovek milionů vydělal, má jednoduchou odpověď: