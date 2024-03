Kvůli TikToku už teď může uspět fakt cokoliv, říká producent posledního hitu Karla Gotta i dalších hvězd českého popu

Příběh jednoho z hlavních producentů současného tuzemského popu Ondřeje Fiedlera zní jako splnění amerického snu. Začal jako kluk, který si přivydělával ve skladu a pouličním uměním, spal rok na zemi v kamarádově bytě, ve kterém žilo dalších sedmnáct lidí, a dostal pokutu za žebrání.

Svou pílí se vypracoval v producenta, který nahrával v New Yorku, umístil se ve výročním žebříčku úspěšných mladých lidí 30 pod 30 magazínu Forbes a pomohl mnoha umělcům získat prestižní hudební ocenění.

Singly, které produkoval, psal nebo se na nich hudebně podílel, mají na platformě YouTube přes 261 milionů zhlédnutí. Fiedler spolupracoval kupříkladu s Mirai, Lenny, Pauliem Garandem, kapelou Kryštof, Adamem Mišíkem, Sebastianem, Annabelle nebo Marcellem.

S posledním jmenovaným v prosinci vydal desku Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů, kterou Fiedler napsal po smrti svého otce. S Marcellem nahrávku pokřtili ve středu 28. února v pražském klubu Roxy a o den později na brněnské Melodce. Turné zakončili zastávkami ve Valašském Meziříčí a Vratislavicích.

Ve spojení s vaší producentskou kariérou se nejčastěji mluví o Mirai, Lenny nebo Annabelle, produkoval jste ale kupříkladu také singl Vánoční. Ten kapela Kryštof s Karlem Gottem nahrála jen pár měsíců před jeho smrtí. To musela být asi hodně emotivní zkušenost. Máte nějaký konkrétní moment z nahrávání, na který rád vzpomínáte?

Bylo to hodně emotivní. Tušili jsme, že umírá. Věděli jsme, že je to jeho poslední nahrávání, a o to intenzivnější zážitek to byl. Byl jsem z toho hodně naměkko. Byla to zajímavá zkušenost a Karel byl opravdu vtipnej a uvolněnej.

Třeba u oběda jsme řešili konspirační teorie, které miloval. Už si nepamatuju, jakou přesně, ale byl do nich opravdu zapálený. Třeba do takových těch konspirací okolo přistání na Měsíci nebo druhé světové války.

Když jsme je řešili, úplně ožil. Bylo hodně inspirující vidět, jak si ještě pořád ten život užíval. Celé nahrávání nebo společný oběd.

Byla zkušenost ze studia s takto etablovaným umělcem hodně odlišná oproti tomu, na co jste normálně zvyklý?

Určitě. Karel Gott daleko víc kupříkladu řešil, aby byly ve zpěvu slyšet emoce, než aby se zabýval technickými nedostatky. Důležitější pro něj byla, dalo by se říct, duše písně, než jestli nasadil tón přesně tak, jak měl. To bylo takové vyzrálé a bylo vidět, že toho má už hodně nahráno.

Bylo už hodně náročné s ním nahrávat. Formu už neměl takovou, jako míval. Museli jsme to pak trošku dotáhnout, ale to je naprosto pochopitelné, když mu bylo už osmdesát. Měli jsme tam ale i humornou