Že důchody nepatří na burzu? Nikdy jsem neviděl hloupější heslo, říká šéf pražského trhu Koblic

Za dvacet let šéf pražské burzy Petr Koblic absolvoval mnoho schůzek o důchodové reformě. „Slyšel jsem tolik předsudků a nesmyslů,“ říká s tím, že počet investorů v Česku je příliš malý. V rozhovoru s Deníkem N mluví také o tom, proč je přesvědčený, že myšlenka zestátnění energetické společnosti ČEZ je mrtvá.

Na co se také v rozhovoru ptáme:

Jaké státem vlastněné podniky by mohly potenciálně zamířit na burzu?

Proč někteří čeští podnikatelé neuvažují o prodeji části firmy skrze burzu?

Pomáhá vláda českému kapitálovému trhu?

Poslanci pokračují v projednávání lex ČEZ. Jde ale o jeho upravenou verzi bez kontroverzních pasáží. Loni jste říkal, že případné stažení ČEZ z burzy by bylo ohrožením kapitálového trhu v Česku a že by burza byla méně významná. Ulevilo se vám?

Ten příběh pro mě skončil. Jak vypadá zákon mě už moc nezajímá, podle mě stejně neprojde. Stažení ČEZ by byl problém. Ale pokud moje výroky přispěly k tomu, že se nad tím někdo dvakrát zamyslel, je to dobře. Ale nyní je to už bezpředmětné.

Na základě čeho jste o tom tak přesvědčený? Není to tak dávno, co se ve věci vyplacení minoritních akcionářů na setkání s občany přeřekl ministr vnitra Vít Rakušan, na což dokonce reagovaly akcie ČEZ.

Sám to říkáte, on se prostě