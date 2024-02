Vývoj bojů (735. den): Jsme nepoučitelní, lamentují ruští blogeři. HIMARS potřetí zasáhl nastoupenou skupinu vojáků

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 28. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Další ruské chyby. V poslední době i vzhledem k vývoji na bojišti více píšeme o špatných rozhodnutích, která činí ukrajinská armáda. Chyby ale stále dělají i Rusové. A některé se opakují až s nepochopitelnou pravidelností.

V úterý Ukrajinci zasáhli uskupení ruských vojáků u města Olenivka asi 12 kilometrů od fronty nedaleko města Doněck. Ruští vojáci ze 155. brigády námořní pěchoty, jejíž řady byly už několikrát zredukovány a Rusové je museli doplňovat, se zde účastnili ceremonie udělování vyznamenání.

Po dvou ranách z amerického raketometu HIMARS zůstalo 19 vojáků mrtvých a 12 zraněných. Z této události nemáme video, ve středu o ní ale psali ruští váleční blogeři a ve čtvrtek ji i s těmito počty potvrdil ukrajinský generální štáb.

Mezi mrtvými je zástupce velitele jednotky a mezi zraněnými i její samotný velitel plukovník Michail Gudkov.

/1. “Yesterday, 02/27/2024, at about 19:00, there was a strike on the gathering place of personnel of the 155th separate marine brigade (military unit 30926, Vladivostok) in the settlement of Olenivka, Donetsk region.

The command held an awarding of servicemen. The strike was… pic.twitter.com/mjTwwydNrm

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 28, 2024