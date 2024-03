„Tatínek nás oslovil, že po dceři nachází spoustu textů.“ Učitel a student chystají sborník pro oběti střelby i přeživší

Přesně půl roku po útoku na filozofické fakultě by měla vyjít antologie textů, ve kterých se lidé spojení s fakultou vyrovnávají se střelbou. Texty sbírají anglista David Vichnar a student historie Tomáš Hercík, kteří se v době útoku potkali na chodbě. Ve společném rozhovoru popisují jak okolnosti svého setkání „pod hlavněmi policistů“, tak i cestu ke vzniku sborníku, ve kterém by měly být i texty pozůstalých či těch, kteří byli v době střelby na fakultě.

David Vichnar: To je delší příběh, který souvisí s naším setkáním s Tomášem. My jsme potkali poprvé v ten osudový den, 21. prosince na chodbě fakulty, kdy mě Tomáš strhl na zem, aby mě něco nezasáhlo z okna. Tehdy samozřejmě nebyl čas na nějaké představování a vyměňování kontaktů.

Potom jsme se náhodně potkali až při objímání fakulty 4. ledna. Tam už jsme si domluvili setkání, zhruba na desátého ledna. A tehdy se zrodil nápad na antologii. Řekli jsme si, že když už jsme byli svědky toho neštěstí a máme ve svém okolí lidi s podobným tvůrčím zápalem, postavili bychom tím dokumentem jakýsi symbolický pomníček obětem, zraněným, ale pomohli třeba i lidem, kterých se to dotklo.

Co by mělo být obsahem?

Tomáš Hercík: Já jsem si v průběhu ledna sepisoval sám pro sebe události toho dne, kterých jsem byl svědkem, a v mém okolí jsou lidé, kteří se z toho rovněž vypsali. Řekl jsem si – proč to nespojit, mít nějaké souvislé svědectví, souvislou zprávu. To bylo na počátku našeho společného plánu. Do toho pak přišel nápad přidat tam i myšlenky těch, kteří už tady s námi nejsou. Pak jsme začali řešit, jestli to udělat knižní formou, nebo jako pdf, které se dá stáhnout.

Některé texty se vám sešly už krátce po té události?

DV: Tím, jak se to přihodilo bezprostředně před Vánoci, tam pak najednou bylo takové sváteční bezčasí. Já jsem v jakési sociální bublině redaktorů, překladatelů, básníků, spisovatelů a tak dál a přes sociální média se mi tehdy začaly scházet příležitostné texty, různé krátké reflexe a básnická zpracování té strašné události. Vesměs od lidí, kteří mají nějaký hlubší emoční vztah s fildou. Ty texty se vynořovaly a zase mizely, a tak jsme si s Tomášem potom řekli, pojďme je nějak podchytit, dát jim společnou platformu, kde se mohou vzájemně doplňovat.

Plánem je, že by přispěly třeba i