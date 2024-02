Studio N: Manželství pro některé

Manželství pro všechny páry neprošlo Sněmovnou. Poslanci a poslankyně místo rovnoprávnosti schválili zavedení partnerství, které stejnopohlavním párům dává více práv, partneři by však podle návrhu neměli možnost společné adopce. Nemohli by si tedy společně jako partneři osvojovat děti z ústavní péče. Zákon teď míří do Senátu. Proč v Česku zůstává manželství výsadou heterosexuálů? Vítek Svoboda se ptá novináře a autora knihy Byli jsme tu vždycky Filipa Titlbacha.