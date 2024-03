Okamura obklopený influencery, Babiš s lékem na všechno. Jak a na koho míří opoziční lídři ve svých nových podcastech

Analýza: Andrej Babiš i Tomio Okamura zkraje roku rozšířili svůj marketingový záběr: spustili vlastní podcast. Zatímco šéf hnutí ANO se obrací na své tradiční podporovatele a našel si další prostor, jak útočit na vládu, lídr SPD představuje sám sebe vedle mladých influencerů jako „normálního chlápka“. Společně se spoluorganizátorem populárního souboje Clash of the Stars může cílit zejména na mladé publikum.

Sejdou se český olympijský vítěz ve sportovní střelbě, spoluorganizátor zápasů Clash of the Stars, influencerka známá z reality show Like House a předseda hnutí SPD.

Může to znít jako začátek dobrého vtipu. Jde ovšem o věcný popis epizody nového podcastu předsedy jedné z nejsilnějších politických stran v zemi. Šéf SPD Tomio Okamura spustil zkraje roku nový podcast s názvem Mezi dvěma světy, v němž si s moderátorem Jakubem Jírou, jenž je spojen s populárním projektem Clash of the Stars, uvolněně povídá o všem možném.

Diváci a posluchači se během prvních tří dílů například dozvěděli, že Okamura málo spí, stále pracuje, má hodně testosteronu, nemá rád country hudbu, cvičí, umí si doma „udělat pohodu“ a s oblibou sleduje historické filmy.

„Moc se mi spát nechce. Mám vysokou hladinu testosteronu. Doktor mi říkal, že je to nejvyšší možná hranice, co je ještě zdravá,“ popisuje v jednom z dílů Okamura.

Předseda SPD v tomto novém formátu rozhodně nepřipomíná politika, který dokáže ve Sněmovně hodiny tvrdě útočit na vládu, osobně se navážet do koaličních představitelů, brojit proti pomoci napadené Ukrajině a používat slova jako vlastizrada. Profiluje se spíše coby jakýsi chlápek od vedle, což je i podle něj záměr.

Deníku N Okamura řekl, že se s Jírou zná zhruba deset let a jejich záměrem je dělat společný pořad, který