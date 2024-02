Jak Rusko válečnými hrami simulovalo čínskou invazi

Uniklé vojenské dokumenty odhalily dlouhodobé obavy Moskvy z Pekingu, popsali Max Seddon a Chris Cook ve Financial Times.

Rozzlobené davy se střetávají s policií ve městech na východě země. Sítě sabotérů pašují přes hranice zbraně za účelem útoků na policejní stanice a vojenské kasárny. Rozezlená jaderná velmoc posiluje své obranné kapacity souběžně s obviňováním svého souseda z etnických čistek.

To vše zní jako ruský scénář pro první napadení Ukrajiny v roce 2014 a poté pro zahájení rozsáhlé války v roce 2022. Jde ale o dějové linky ruských vojenských cvičení založených na hypotetické čínské invazi na ruský Dálný východ.

Válečné hry, které napsali ruští důstojníci v letech 2008 až 2014 a které unikly do Financial Times, nabízejí podle expertů, kteří soubory zkoumali, mimořádný vhled do dlouhodobých obav ruské armády z toho, jaké jsou skutečné záměry Pekingu.

Kromě toho, že nabízejí bezprecedentní podrobnosti o ruské jaderné doktríně, přinášejí svědectví o letech nácviků pro možnou čínskou invazi a odhalují hlubokou podezíravost vojenského establishmentu vůči Pekingu, i když vůdci Vladimir Putin a Si Ťin-pching začali vytvářet partnerství „bez hranic“.

Ačkoli se vyhlídky na válku mezi Čínou a Ruskem mohou dnes zdát přitažené za vlasy, scénáře poskytují podrobný pohled na to, jak moskevská armáda přemýšlela o hrozbách z Číny – a také o taktice, kterou použila k vedení války na Ukrajině.

V jednom scénáři válečných her platí Čína