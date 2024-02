Situace není dobrá. Snažíme se, aby nebylo hůř, říká Pojar k českému plánu pomoci Ukrajině

„Premiéři a prezidenti to slyšeli poprvé na Evropské radě,“ vysvětluje poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar vznik českého plánu na získání stovek tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu. V rozhovoru popisuje, jak Česko s nákupem nábojů dalším zemím pomáhá, co ostatní lídry na české iniciativě zaujalo nebo na jak dlouho mohou náboje ukrajinské armádě vydržet.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Čím Česko své partnery přesvědčilo?

Které země se na iniciativě chtějí podílet?

Na jak dlouho by takové množství munice Ukrajině mohlo stačit?

Jak se česká iniciativa řešila na pondělním summitu v Paříži?

Jak moc se tam diskutovalo o vyslání evropských vojáků na Ukrajinu?

Jak Pojar vnímá stávající situaci na Ukrajině?

Jak takzvaná česká iniciativa vznikla a kdy?

Přesně to říct nedokážu. Děláme to od začátku války, snažíme se Ukrajincům dodávat zbraně a pomáhat jim v tom, aby se mohli bránit. Děláme to s celou řadou zemí, s některými veřejně jako třeba s Dánskem, Nizozemskem, Kanadou nebo Spojenými státy. Koneckonců i Německo s námi vyměňovalo tanky za dodávky na Ukrajinu. Má to už dlouhé trvání. V tuto chvíli ostatní viděli, že nám to funguje, proto ten systém chtějí podpořit.

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný Deníku N řekl, že na současném plánu se pracuje rok a půl.

První dodávky odsud vyjely na Ukrajinu asi týden od začátku invaze. Od té doby jich jezdilo více. Nedá se to přesně stanovit.

Nyní nicméně mluvíme o nějakém konkrétním objemu munice. Ta má, chápu-li to správně, nahradit milion kusů munice, který EU slíbila dodat do konce března, což se nepodaří.

Ano.

Kdy tedy vznikl nápad na zprostředkování dodávek munice jiným způsobem místo těch nedodaných unijních?

Dlouhodobě jsme systematicky upozorňovali na to, že ve světě je munice dostatek a že pokud to myslíme vážně, můžeme