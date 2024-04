Odvrácená strana medaile: Paříž „čistí ulice“ a vyklízí koleje před blížící se olympiádou

Letní olympijské a na ně navazující paralympijské hry v Paříži mají být pro Francii historicky největší událostí vůbec. Hlavní město, ve kterém žije přes dva miliony obyvatel, má po dobu trvání her přivítat podle odhadů celkem více než patnáct milionů návštěvníků. V řádu desítek tisíc se pohybují počty lidí podílejících se na organizaci. S tím přichází tedy i otázka, kam všechny umístit. Řešením vlády je vystěhování studentů z rezidencí a vyklizení ulic odsunem nepohodlných osob z Paříže.

Na začátku loňského dubna si francouzská vláda od regionálních prefektur vyžádala vytvoření dočasných přijímacích zařízení s cílem odlehčit ubytovnám v hlavním městě.

„Úřady chtějí schovat bezdomovce, migranty, žebráky a osoby užívající drogy, jež v hlavním městě žijí‚“ prohlásil Paul Alauzy z Lékařů bez hranic, jedné z organizací, které přístup vlády kritizují. Odsun lidí označovaných za nežádoucí považuje za nedůstojný. Dotyční mohou v regionálních zařízeních strávit jen tři týdny, během kterých se má rozhodnout „kam s nimi“. Ministerstvo bydlení trvalo na tom, že se vše odehrává na dobrovolné bázi a odmítalo jakoukoliv návaznost na chystané sportovní akce.

Ke kritice „uklízení města“ před světovým šampionátem v rugby konaném na podzim v roce 2023 a letošní letní olympiádou se přidala i část studentů. Těm se nelíbí, že se stát cíleně snaží na jejich úkor uvolnit ubytovací kapacity univerzitních ubytoven.

V květnu oznámilo Regionální centrum pro univerzitní a školní záležitosti CROUS, že bylo organizačním výborem her požádáno o uvolnění tří tisíc míst na pařížských studentských kolejích od července do srpna. Přes ujištění, že dotčeným studentům, kteří ve městě přes léto zůstávají, bude zajištěno bydlení jinde, vzbudila u nich tato informace rozhořčení. CROUS totiž přednostně zajišťuje bydlení studentům z nízkopříjmových rodin.

Pařížská prefektura v říjnu zakázala charitativní distribuci potravin