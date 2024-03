Fico je teď autentický, rozzlobený a má strach, říká bývalá slovenská premiérka a socioložka

V rozhovoru s Ivetou Radičovou se kromě jiného dočtete:

koho vnímá Robert Fico jako nepřátele;

co jej teď žene dál;

kdy se objeví občanský odpor;

zda se dají prezidentské volby 2009 porovnat s těmi dnešními.

Robert Fico straší tím, že NATO rozhodne o nasazení vojáků na Ukrajině, a naznačuje, že by se takový postup měl týkat i slovenských vojáků. Konspiruje také, že kvůli Ukrajině může přijít o funkci premiéra. Proč to podle vás dělá?

O nasazení vojáků v členské zemi NATO musí rozhodnout vláda a Národní rada. Takže žádné NATO o tom rozhodnout nemůže. Přemýšlela jsem nad mírou rozzlobenosti premiéra, protože ta graduje. A nacházím odpověď: odvahu a naději rozdáváte tehdy, když je nosíte v sobě. Pokud v sobě nosíte strach a hněv, rozdáváte strach a hněv. Premiér Fico má za sebou období, kdy byl nucený hlavně pod tlakem protestů v ulicích po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové podat demisi. Musel udělat kariéru Petru Pellegrinimu, který následně založil vlastní politickou stranu, tedy Směr dva. A v přímém přenosu sledoval obvinění a pravomocné odsouzení svých nominandů a špiček v nejdůležitějších pilířích a institucích moci.

Toto vše se podepisuje na jeho chování. Navíc se na tom podepisuje i to, že smyčka se utahovala a zmenšovala také okolo něho samotného. Navíc sám řekl, že „bože, nezůstane z nich ani mastný flek“, a takto se to dělá. Takže poučený touto zkušeností a tím, co dokáže síla protestu, a poučený tím, co znamená, když přichází o své lidi v důležitých funkcích, nabral kurz, aby se mu to už znovu nestalo. Takže je autentický, důrazný, rozzlobený a má strach.

A nedělá to pro voliče? Pamatuji si ještě z dob Mečiara, že když byl premiérem, neustále tvrdil, že ho chce někdo připravit o funkci.

Dělá to pro své voliče. Oslovuje své nové voliče. Jedná se o leninismus v podání Směru. Je to čistý leninismus, který má všechny rysy nástupu autokracie, vlády pevné ruky, destrukce demokratických institucí, zpochybňování každého kritika a který je zejména postavený na výrobě nepřátel.

Je doprovázený samozřejmě