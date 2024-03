Navštivte město, které už neexistuje. Drastický dokument 20 dní v Mariupolu odhaluje rozsah válečných hrůz

„Války nezačínají explozemi. Začínají tichem.“ Celovečerní dokument 20 dní v Mariupolu, dostupný ještě do 7. března na veřejnoprávním iVysílání, je jedním z nejcennějších svědectví o ruské válce na Ukrajině.

Zachycuje prvních dvacet dní ruského obléhání Mariupolu, tragicky proslulého ukrajinského přístavu, který se stal zosobněním hrůz ruské války na Ukrajině. Mimo jiné kvůli tomu, že o zdejších ruských zvěrstvech se dozvěděl celý svět, a to díky svědectví dvou fotografů a novinářů agentury AP, kteří ve městě během obléhání pobývali.

Právě oni jsou hrdiny zmíněného dokumentu, který shrnuje jejich válečnou zkušenost. Jako autor je pod ním podepsán jeden z nich, Mstyslav Černov.

Tváří v tvář tanku

„Vidím to jasně, jsou tam tanky s písmenem Z. Jsem v nemocnici 2, nemocnice byla obklíčena,“ hlásí ve filmu do vysílačky jeden z vojáků a my zatím spolu s kamerou sledujeme, jak se