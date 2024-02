Vývoj bojů (734. den): Jak Rusové uvažují o jaderných zbraních a jak se ukrajinská armáda svými akcemi přiblížila k jejich použití

Kolik ponorek, křižníků a letišť by musel nepřítel zničit, aby Putin vytáhl jaderný kufřík.

Nejhorší je situace u Avdijivky a Bachmutu, u Robotyne zatím Rusové úspěchy nemají.

Šojgu – dobyli jsme Krynky. Ruští vojáci v Krynkách – Ukrajinci postupují.

Mapa dne – Krynky.

Videa dne – 70letý Oleg Orlov jde do vězení; simultánní výbuch ruské techniky; mobilní tým sestřelil Šáhid.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 27. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Kolik ponorek, křižníků a letišť by musel nepřítel zničit, aby Putin vytáhl jaderný kufřík. Při rozhodování demokratických zemí na začátku ruské invaze hrála dlouho důležitou roli hrozba použití taktických jaderných zbraní. Obavy, že Putin válku eskaluje na jadernou, zpomalovaly rozběh dodávek moderních zbraní bránící se zemi.

Když se zmíní jaderné zbraně, automaticky se vyjeví představa apokalypsy, během níž z povrchu Země mizí celá města, státy a nakonec i civilizace. Jejich síla je však různá a zdaleka ne všechny mají tak ničivé účinky.

Taktické jaderné zbraně nenosí mezikontinentální balistické rakety. Lze je umisťovat do zbraní, které se v této válce běžně používají – například do ruských střel s plochou dráhou letu. Jindy mají podobu leteckých bomb a některé dokážou vystřelovat i těžké houfnice.

Financial Times ve středu zveřejnily článek opírající se o tajné dokumenty z let 2008 až 2014. Jsou tedy staré deset let a více. Je jich 29 a poodhalují, jak v té době o použití těchto zbraní ruská armáda a její političtí lídři uvažovali.

Každý stát, který vlastní jaderné zbraně, má totiž vypracovanou strategii jejich použití od odstrašení po totální jadernou válku. Zkoumané dokumenty se minimálně v jednom případě opírají i o ruskou simulaci války s Čínou (ve cvičení se používaly názvy Sever a Jih), a pokud se mezitím zásadně nezměnily, týkají se i jakéhokoli jiného vojenského konfliktu velkého rozsahu, jakým je i invaze na Ukrajinu.

Co by tedy musela Ukrajina udělat, aby Rusové taktické jaderné zbraně použili a neporušili při tom vlastní plány? Podmínky se pohybují od obecných po velmi konkrétní.

Narušení územní celistvosti Ruska a pozemní invaze. Na základě zmíněného cvičení by na jaderné zbraně přišla řada, kdyby po počátečním