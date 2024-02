Sousloví „mírová konference“ má tradičně dobrý zvuk – právem. Lidstvo je má spojené s představou momentu, který ze stolu smete válku. Do navrhování mírové konference pro Ukrajinu se nyní intenzivněji pouští opoziční hnutí ANO. Jenže pohled do historie na to, za jakých podmínek se mírové konference konaly, ukazuje, že věci nejsou tak jednoduché.

Krátký průlet mírovými konferencemi. To, co navrhuje ANO, nikdy velkou válku v horké fázi neukončilo

„První bod, který navrhuji, a je to v podstatě výzva pro pana prezidenta a pro pana premiéra, je mírová konference v Praze. Proč vede vláda a prezident válečnou propagandu, neusiluje o mír a nezorganizuje mírovou konferenci v Praze?“ ptal se v úterý ve Sněmovně šéf ANO Andrej Babiš.

Zmínil ještě, že podle slov Volodymyra Zelenského pro web Frankfurter Allgemeine i ukrajinský prezident „počítá s tím, že letos proběhnou dvě mírové konference, na kterých by se mohlo podílet i Rusko“, že je to průlom a že je za to strašně rád.

Když spolulídryně koalice Pirátů a Starostů do eurovoleb Danuše Nerudová namítla, že takovou konferenci má právo iniciovat jen Ukrajina, na obranu svého stranického šéfa vyrazil poslanec ANO a místopředseda dvou sněmovních těles, která mají co do činění s mezinárodní politikou – výboru pro evropské záležitosti a zahraničního výboru – Jaroslav Bžoch.

„Pokud by výsledkem mírové konference byl mír a hranice Ukrajiny z roku 2014, tak je mi srdečně jedno, kdo to iniciuje,“ napsal Bžoch.

Oba politici nejsilnějšího opozičního hnutí tak vykreslují obraz, podle kterého stačí „uspořádat mírovou konferenci“ a otevře se cesta ke konci války, snad i na základě mezinárodně uznávaných hranic Ukrajiny.

Babiš i Bžoch neuvedli podstatné