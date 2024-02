Na běhání to už není, ale když zvládnu dojít aspoň na tramvaj, tak dobrý, popisuje držitelka Ceny Olgy Havlové s roztroušenou sklerózou

Sama bojuje s roztroušenou sklerózou a ostatním pacientům se snaží ukázat, že navzdory nemoci se dá žít naplno. Říká, že s nemocí je třeba se naučit žít, protože s vámi bude do konce života. Naděžda Nováková, držitelka Ceny Olgy Havlové z roku 2017, je předsedkyní Ostravské organizace ROSKA, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. „Vnoučata jsou mým hnacím motorem,“ popisuje Naděžda své motivace bojovat s nemocí. V rozhovoru, který si můžete poslechnout i formou nového podcastu Síla dobré vůle, Naděžda mluví o projevech své nemoci, dalších aktivitách ostravské organizace i o tom, co pro ni znamená Cena Olgy Havlové.

Autorkou rozhovoru je Hana Strašáková.

Rozhovor v plném znění si můžete poslechnout také formou nového podcastu Síla dobré vůle ve všech podcastových aplikacích nebo na webu Soundtier.com.

Co je pro vás v životě s roztroušenou sklerózou největší odměnou?

Když pominu Cenu Olgy Havlové, která pro mě byla velkým překvapením, ale i velkou motivací, že má práce má smysl, tak odměnou je to, že se lidi účastní aktivit v organizaci ROSKA. Když něco zorganizuji, lidi přijdou a je to pro ně užitečné.

Jaké to jsou aktivity?

Pořádáme hlavně pohybové aktivity, cvičení nebo týdenní rekondiční pobyty s odborným programem. Důležité je hlavně to, že se tam lidi sdruží, poznají se s lidmi s roztroušenou sklerózou z celé České republiky.

Přímo vy v ROSKA každoročně pořádáte i konferenci pro pacienty s roztroušenou sklerózou, což je největší takto zaměřená konference v České republice. Jaký je její přínos?

Pořádáme ji každoročně k příležitosti dne roztroušené sklerózy už od roku 2009, od roku 2012 jsme ji kvůli velkému zájmu přesunuli do Sanatoria Klimkovice. Letos ji pořádáme opět 29. května. Na semináře, které pořádáme i mimo konferenci, se může přijít podívat i široká veřejnost. Chceme rozšiřovat povědomí o roztroušené skleróze do celé společnosti, nejen k pacientům. Když jsem ještě pracovala, můj šéf si myslel, že roztroušená skleróza se týká zapomínání. To už je takový mýtus. Je to zejména pohybové onemocnění, které se u každého projevuje jinak.

Jak se roztroušená skleróza projevila u vás?

Když se na to dívám zpětně a se všemi informacemi, které mám dnes, tak počátek nemoci byl po porodu mé druhé dcery. Objevovalo se mi brnění v páteři a necitlivost v konečcích prstů. Diagnózu jsem ale dostala až po pěti letech.

A jak se vám těch pět let bez vědomí diagnózy žilo?

Člověk si na to zvykne. Nebylo to zas tak strašné, nebyla jsem pohybově omezená. Horší to bylo, když jsem po větší fyzické námaze ochrnula na levou půlku těla, to už jsem se s nemocí začala léčit. To už sranda nebyla. Díky léčbě jsem se dostala do normálu, sice ne na sto procent, ale dlouhodobě jsem se držela na osmdesáti až devadesáti procentech pohyblivosti, což nebylo příliš omezující.

Jaká omezení vám roztroušená skleróza přináší teď?

Hůř se mi chodí a mám špatnou koordinaci a rovnováhu. Už neběhám, ale zatím chodím. A ta chůze se mi zhoršila po covidu.

Jak se taková omezení projevují v každodenním životě?

Když jdu na tramvaj, musím jít s rezervou. Nemůžu všechno dělat násilím a hned, ale naučit se odpočívat a relaxovat. Ale mým hnacím motorem jsou má čtyři vnoučátka, kterým je od tří do sedmi let. Když je mám poblíž sebe, tak je to opravdu nabíječka. Až někdy nestíhám. Skládáme si kostky a neustále mě porážejí v pexesu.

Jste neustále aktivní i v organizaci ROSKA. Co vás motivuje se takto angažovat?

Už nejsem tak aktivní, jako jsem byla zpočátku. Když jsem viděla, že je problém v rámci organizace někam dostat lidi s invalidními vozíčky, zařídila jsem autobus s plošinou a začala jsem pořádat zájezdy. Zjistila jsem, že někdo byl v Praze naposledy v dětství, nebo tam nebyl nikdy. A tak jsme udělali zájezd do Národního divadla, kde jsme se dokonce při vstupu do sálu dočkali aplausu celého hlediště. Byli jsme totiž v zácpě na dálnici a už jsme věděli, že na čas to nestihneme. To víte, přesunout někam autobus vozíčkářů, to není jen tak. Volala jsem do divadla, aby chvíli počkali se začátkem představení, a přemluvila jsem je. A když jsme konečně dorazili a vstupovali do sálu, zrovna na pódiu pan ředitel divadla oznamoval, že se bude začínat později, protože čekají na nás, sklidil za to velký potlesk a my jsme se zrovna řadili na místa. Tak jsme měli potlesk v Národním. To byl úžasný zážitek, který mě ještě teď dojímá.

Cenu Olgy Havlové jste obdržela v roce 2017. Co se vám honilo hlavou, když jste se dozvěděla, že Cenu získáte?

Naše centrální Unie měla chvíli sídlo v kanceláři Nadace Olgy Havlové. Když jsme seděli v místnosti, ze které se na nás díval velký portrét Olgy Havlové, bylo to vždy takové zahřátí na duši. Paní Havlová byla dobrá duše, které si nesmírně vážím. No, pořád mě to dojímá a dojalo mě to i tenkrát. Nepopsatelný pocit. V životě by mě nenapadlo, že by mě něco takového mohlo potkat. Přála bych to každému; vím, že lidí, kteří by si to zasloužili, je hrozně moc.

Jaké máte vzpomínky na samotné předávání?

To bylo tak krásné! Nepopsatelný zážitek, okamžik, který se mi zapsal do srdce a vzpomínek.

Váš oblíbený citát je od Jana Wericha a zní: „Neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou dny, kdy budeš chtít a nebudeš moct.“ Myslíte někdy i vy na to, že přijdou dny, kdy už nebudete moct?

Ano. Vidím to i u členů organizace ROSKA. Chtěli by, jsou silní a bojují, ale už to nejde. Ta nemoc vás někdy nepustí dál. Je důležité to ale nevzdávat, stejně jako to nevzdávají oni. Žít se musí dál. Mně hodně pomáhá manžel, vnoučata mě taky ženou dál. Někdy to nejde, tak si odpočinu a věřím, že se to zase spraví. Na běhání to už není, ale když zvládnu dojít aspoň na tu zastávku, tak dobrý. Našla jsem svůj životní rytmus a vím, co si můžu dovolit, a co už ne.

Co byste ráda vzkázala všem pacientům s roztroušenou sklerózou?

Víte, to je těžké. Jednou jsem řekla, že i s roztroušenou sklerózou se dá žít plnohodnotný život. A jeden pacient mi řekl, že plnohodnotný život si představuje úplně jinak. Lyžoval, sportoval, pracoval – a o to všechno teď přišel. Nemoc musíme přijmout, smířit se s tím, i když to každému trvá jinak dlouho. Je důležité se s nemocí vzájemně respektovat. A umět se radovat.

Činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové můžete podpořit zde: https://www.darujme.cz/organizace/139

O Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933–1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Nadace pomáhá jednotlivcům při zajištění potřebných zdravotnických pomůcek, podporuje znevýhodněné studenty a financuje sociální služby určené pro seniory, lidi se zdravotním znevýhodněním, rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, oběti domácího násilí.

