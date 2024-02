Německo ladí omluvu za genocidu. Jednání zkomplikoval nečekaný pohřeb

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier navštívil o minulém víkendu Namibii, aby svou účastí na pohřbu uctil památku prezidenta Hageho Geingoba, který zemřel 4. února ve věku dvaaosmdesáti let krátce poté, co veřejně promluvil o své rakovině. Návštěva německého představitele v této africké zemi tak opět připomněla hořký dějinný dluh ve vzájemných vztazích.

Tím dluhem je dlouho slibovaná a očekávaná formální omluva za genocidu, kterou Němci na začátku minulého století v zemi spáchali a která způsobila smrt desetitisíců nevinných lidí. Krvavé kapitole dějin se často přezdívá „zapomenutá genocida“ a „první genocida dvacátého století“. A někteří historici dokonce spatřují silné vazby nebo přímou inspiraci mezi německým běsněním v koloniální Africe a pozdějším evropským holokaustem.

Sobotního pohřbu v mauzoleu u hlavního města Windhoek, který završil třítýdenní smutek, se zúčastnili politici ze všech koutů světa, ale také obrovský dav prezidentových příznivců. Náhlé úmrtí státníka v zemi zvedlo vlnu vlastenectví a spojilo občany napříč politickým spektrem.

"I bow my head to Hage #Geingob" – Federal President #Steinmeier delivered an address at the funeral service for the President of the Republic of #Namibiahttps://t.co/g2xIwXbgHM pic.twitter.com/St9O1Rmcv4

