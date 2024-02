„Pomůže to hladké spolupráci.“ Lidovec Okamura nepůjde do eurovoleb, Spolu se bojí skokanů

Hayato Okamura nebude za koalici Spolu kandidovat do Evropského parlamentu. Lidovecký poslanec měl být na konci společného volebního lístku, kvůli možnému kroužkování se ale nakonec o europarlament neutká. Lídři Spolu tak chtějí udržet dohodu, že pod desátým místem nebudou osobnosti, které by mohly skákat díky preferenčním hlasům. Pokud by se tak stalo, mohlo by to podle šéfa lidovců Mariana Jurečky „změnit ambici všech tří stran“.