Jubilejní 40. ročník studentského festivalu FAMUFEST nabídne nejen filmy, ale i divadelní představení, koncerty a přednášky. Pozvání přijala polská režisérka Agnieszka Holland

Debata N: Supervolební rok v české politice

Jak moc mohou různé volební strategie rozštěpit vládní koalici a co se může změnit po eurovolbách a krajských a senátních volbách v Česku? Do jaké míry může výsledek letošních trojích voleb ovlivnit zásadní volby do Poslanecké sněmovny příští rok?

Redaktorka Deníku N Markéta Boubínová si do debaty v Knihovně Václava Havla pozvala politoložku Annu Shavit (FSV UK), sociologa Martina Buchtíka (STEM) a redaktora Jana Tvrdoně (Deník N). V úterý 5. března od 19 hodin.