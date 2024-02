Případ Goldman: nejslavnější případ francouzské justice právě v kinech

Politický aktivista, ozbrojený lupič, literární ikona, dítě holokaustu… To všechno je Pierre Goldman, který je hlavní postavou nejslavnějšího francouzského soudního procesu posledních desetiletí. A také hlavní postavou filmu Případ Goldman, který právě vstoupil do českých kin.

Ukazuje fascinující psychopatologický portrét militantního revolucionáře v napínavém soudním dramatu. Vidíme v něm francouzskou společnost zmítanou rasismem a nespravedlností, které jsou vysoce nakažlivé i dnes. Proces s Pierrem Goldmanem je jakýmsi mikrokosmem, v němž se odráží celá řada témat dalece přesahujících dění za zdmi soudní síně.

Paříž, listopad 1975. Odvolací slyšení krajně levicového židovského aktivisty Pierra Goldmana má začít. Goldman, odsouzený k doživotnímu vězení za čtyři ozbrojené loupeže, z nichž jedna měla za následek smrt dvou žen, odmítá obvinění z vraždy. Masivně sledovaný soudní proces vytvoří z Goldmana romantickou postavu a hrdinu intelektuální levice. Věčný provokatér hlásající své ideály, nepolapitelný a rtuťovitý Goldman uvrhne svůj vlastní proces do chaosu a riskuje rozsudek smrti. Začne nový proces?

Zrcadlo Francie 70. let

„Velkým tématem je sama doba, kdy se proces odehrává: polovina sedmdesátých let 20. století,“ říká režisér filmu Cédric Kahn. „Doba krachu revolučních ideálů předcházející dekády. Stejně jako se v soudním procesu s O. J. Simpsonem odrážela celá Amerika let devadesátých, proces s Pierrem Goldmanem byl zrcadlem Francie let sedmdesátých. Společnost se zpronevěřila ideálům šedesátých let, svět se obrátil zády k revoluci a opět se vrátil k imperialismu a kapitalismu. A stejně jako v případě O. J. Simpsona byl i proces s Pierrem Goldmanem zpolitizovaný, což nám umožňuje se jeho prostřednictvím zabývat řadou společenských témat a myšlenek.“

Scénář vychází především z důkladných rešerší. Spolu se scenáristkou Nathalií Herzberg vedl režisér dlouhé rozhovory s pamětníky, z dobových novinových výstřižků rekonstruovali průběh celého soudního procesu den po dni. „Abychom události vylíčili co nejpůsobivěji a zachytili jejich podstatu, spojili jsme momenty z obou soudních procesů s Pierrem Goldmanem do jednoho,“ říká režisér.

Vinen, či nevinen?

„Chtěl jsem, aby divák o jeho nevině pochyboval. Ale také jsem mu chtěl dát šanci,“ říká režisér o hlavním hrdinovi svého filmu. „Komparzisté v soudní síni nečetli scénář, soudní proces jsme přitom natáčeli chronologicky. Někdy zhruba v polovině natáčení jsem kohosi požádal, aby mi natočil několik krátkých rozhovorů s publikem v soudní síni. Ptali se jich, zda je podle nich Goldman vinen, či nevinen. Hodně komparzistů odpovědělo, že si přejí, aby byl nevinen. Lépe snad charisma definovat nelze. Goldman měl takové charisma, že lidi dostal na svoji stranu. Neuvěřitelné je, že to, co Goldman dokázal tehdy, dokázal představitel hlavní role Arieh Worthalter znovu po padesáti letech! Goldmanovo kouzlo opět zapůsobilo.“

O režisérovi:

Režisér Cédric Kahn začínal jako asistent střihu u filmu Maurice Pialata Pod sluncem satanovým a v roce 1990 režíroval svůj první krátký film Les Dernières Heures du millénaire. Jeho první celovečerní film Bar des rails (1991) byl uveden na MFF v Benátkách, drama Roberto Succo (2001) mělo premiéru na MFF v Cannes. Film Feux rouges (Červená světla) s Carole Bouquet a Jean-Pierrem Darroussinem byl uveden v oficiální soutěži Berlinale, dále natočil Letadlo (2005) s Vincentem Lindonem a Isabelle Carré, Lítost (2009) s Valerií Bruni-Tedeschi a Yvanem Attalem nebo Lepší život s Guillaumem Canetem a Leïlou Bekhti. V roce 2018 získal jeho film Modlitba Stříbrného medvěda za nejlepší mužský herecký výkon na MFF v Berlíně. Kahn je také úspěšným hercem. V roce 2014 získal Zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v San Sebastiánu za film Divoký život s Mathieu Kassovitzem. Mohli jsme ho vidět také ve filmu Studená válka režiséra (2018) Pawla Pawlikowského a dalších.