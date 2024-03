Ateliéry a zkušebny, nebo park? Brněnský spor o nevyhovující „likusáky“ na Kraví hoře spěje do finále

Minulou středu měli brněnští radní rozhodnout o výpovědi umělcům. Na poslední chvíli však tento bod z jednání rady stáhli, situaci ještě chce vedení města se současnými nájemci řešit. Stalo se tak po tlaku ze strany umělců i části veřejnosti. „Proběhne ještě jednání s nájemci,“ vysvětlil Deníku N radní pro oblast majetku Jiří Oliva (Socdem).

Debata o „likusácích“ patří ke stálicím brněnské komunální politiky. V areálu na Kraví hoře, hned za brněnskou hvězdárnou, patří městu pětice likusových domků, spravuje je právě hvězdárna. Ty si v posledních třiceti letech pronajímají brněnští umělci – výtvarníci, sochaři, hudebníci.

„Nájmy jsou velmi příznivé. Umělci, kteří to tam využívají, sice tvoří, ale neprodávají. Neživí se tím, nejsou to hvězdy, jsou to začátečníci. Mají tady velice příhodnou polohu a cenu na to se rozvíjet,“ popsal Deníku N Radovan Přikryl, který komunitu zastupuje.

Stav těchto domků, které za druhé světové války sloužily