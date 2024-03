Rok české hudby 2024 připomene narození, ohluchnutí i smrt Bedřicha Smetany, ale i novou českou hudbu. Jaké její tvůrce musíte znát?

2. března zazní v Opeře Národního divadla koncert Smetana Gala, který uvede průřez operami Bedřicha Smetany. Odstartuje tak Rok české hudby, který ale krom připomínky smetanovských výročí sází především na soudobou českou klasickou hudbu. Přinášíme tipy muzikologa Viktora Pantůčka na to, jaká jména z ní stojí za to sledovat.

Vážná hudba už nemusí znamenat jen konzervativní ohlédnutí za dávno mrtvými klasiky. V jejím světě se dnes více než kdy dřív prosazují současná jména.

Je to znát i na programu Roku české hudby. Ten nevzdává poctu pouze klasikám hudebních velikánů devatenáctého století. Nově otevírá dveře také hudební současnosti a žánrům, jako je lidová hudba, jazz a alternativa.

Své o tomto specifickém hudebním segmentu ví muzikolog Viktor Pantůček, dramaturg festivalu Expozice nové hudby, který přináší i tipy na jména, která stojí za to znát.

„Když se slavilo stoleté výročí vzniku Československa v roce 2018, tak jediné, co se hrálo ze soudobé hudby, bylo Nagano,“ vzpomíná Pantůček s odkazem na operu s hudbou Martina Smolky, složenou v roce 2004 pro Národní divadlo. Dnes už je podle Pantůčka svět vážné hudby úplně jiný.

„Když se podíváte už i na ty konzervativnější scény, jako je Národní divadlo, Česká filharmonie nebo festivaly klasické soudobé hudby, zjistíte, že multižánrovost a různé interdisciplinární přesahy jsou dnes jejich nedílnou součástí. Je tedy dobře, že se tento trend začíná prosazovat i v projektu Roku české hudby,“ říká muzikolog Viktor Pantůček.

Češi slaví úspěchy i ve světě

Podle Pantůčka se přitom soudobé české hudbě daří i mezinárodně. „Scéna české improvizované hudby a experimentu funguje v současné době i v mezinárodních kontextech velmi dobře, tvůrci se dostávají do světa,“ říká s poukazem na to, že šíření soudobé české hudby pomáhají i známá jména domácí scény. Třeba dirigent Jakub Hrůša, který nepřehlíží nové, méně známé skladby a snaží se je zařadit do repertoáru, a tím k šíření nové české klasické hudby přispívá.

A jaká jména se podle Pantůčka vyplatí sledovat? „Pokud vás zajímá soudobá hudba, zaměřil bych se na hudební tělesa jako