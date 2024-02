Co když je efektivita jen iluze? Retail Summit 2024 ukáže, kde hledat skryté náklady podnikání

Český retail čekají velké změny. Na co se budeme muset soustředit, kde na to vezmeme lidi a kolik to bude stát? A budou na změny slyšet naši zákazníci? Jubilejní 30. ročník konference Retail Summit, který proběhne od 25. do 27. března 2024 v Kongresovém centru Praha, přinese odpovědi díky expertům na obchod z Česka i dalších zemí regionu.