Na obrazovky České televize míří osmidílná „socialistická paranormální detektivka“ To se vysvětlí, soudruzi! Do Husákovy éry se chce vracet bez nostalgie a s humorem. První díl nazvaný Ostře sledované UFO uvede ČT1 v neděli v 20.10 na ČT1.

Nastal už čas se zasmát estébákům? Prověří to nový seriál To se vysvětlí, soudruzi!

Po Smyslu pro tumor budou nedělní večery v České televizi patřit návratům do minulosti. A to do minulosti poměrně nedávné, normalizační.

Seriál Volha loni prověřil, zda už české diváctvo dozrálo k tomu, aby se zasmálo samo sobě v období normalizace. Byl ale satiričtější a jaksi jízlivější než komediální To se vysvětlí, soudruzi!, který na obrazovky míří tuto neděli. Dokážeme se na dobu nedávno minulou, na niž řada z nás vzpomíná s trpkostí, podívat s odstupem?

Ve stopách ÚPPP

Nutno předeslat, že v novém seriálu byste normalizační Československo asi nepoznali. Politika sem příliš neproniká, jen dobový pocit zmaru, odrážející se v bídné pracovní morálce a odporu k autoritám.

Ústřední Ústav pro vyšetřování paranormálních jevů skutečně fungoval i v normalizačním Československu, jmenoval se