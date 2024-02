Podnikáte a chcete hypotéku? Paušální daň může žádost zkomplikovat

S přelomem roku se rozšířil okruh podnikatelů, kteří mohou využít režim takzvané paušální daně. Vstoupit do něj tak nově mohou i ti vydělávající jeden až dva miliony korun ročně. Počet podnikatelů v tomto režimu letos podle odhadu Finanční správy dosáhne 125 tisíc. Zvláště pro některé příjmové skupiny může být paušální daň velmi výhodná, dokáže jim ale zkomplikovat žádost o úvěr na bydlení. Hypoteční specialisté popisují, co je třeba očekávat a které profese to mají u bank jednodušší.