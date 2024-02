Setkával bych se s problémovými lídry, Putin a Lukašenko jsou ale jiná kategorie, říká kandidát na slovenského prezidenta Korčok

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak chce zabránit odchodu Slováků a Slovenek ze země?

Zůstane Slovensko po Ficovi demokratickou zemí?

V čem by byl jiný než prezidentka Zuzana Čaputová?

Je konzervativec, nebo liberál?

S kým by se ve funkci setkával a s kým ne?

Jednou z pravomocí slovenského prezidenta je, že podává zprávu o stavu země. Jakou zprávu o stavu Slovenska byste mi dnes podal?

Určitě pravdivou. Mým cílem je říkat co nejvíce pravdu, pojmenovávat věci tak, jak jsou. Myslím si, že se to ze slovenské politiky začalo vytrácet už před dlouhou dobou. Zásadním rysem slovenské politiky jsou sliby. Politika se zužuje na to, co ti mohu dát a předat. Takže bych vám řekl pravdu o stavu Slovenské republiky, ale takovou, která nás má motivovat k tomu, abychom naši zemi měnili. A teď se můžeme bavit o tom, co všechno je třeba změnit.

Tak mi tu pravdu o Slovensku řekněte.

Pravda je taková, že Slovensko je úžasná země. A právě proto, že ji takto vnímám a že ji mám rád, kandiduji. Ale pravda je i taková, že Slovensko dnes ve značné míře, trochu pateticky řečeno, ztratilo dech. Mnoha zemím, které podle mnohých ukazatelů byly ještě donedávna za námi, se už díváme na záda. Jedná se například o naše sousedy v Polsku nebo České republice. Potřebujeme naši zemi posunout dopředu. Aby byla atraktivní a nedocházelo k tomu, že slovenským talentem budujeme Českou republiku. Protože je deset tisíc Slováků, kteří tu – ať už v Praze, nebo v Brně – chodí do školy. Naši zemi, která je úžasná, potřebujeme začít opravovat.

O rozhovor požádal Deník N oba podle průzkumů nejsilnější kandidáty na post slovenského prezidenta. Peter Pellegrini pozvání prostřednictvím své mluvčí odmítl.

Kdybyste se stal prezidentem, co konkrétně uděláte pro to, aby se Slováci a Slovenky po studiu nebo pracovních zkušenostech vraceli do své země a Slovensko neztrácelo kvalitní lidi?

S mladými lidmi se setkávám velmi často, velmi intenzivně a mám od nich silnou odezvu. Od nich vím, že to, co je vede k tomu, aby opustili Slovensko, je