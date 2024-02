Tucker Carlson není první „novinář“, který chce ruskou „realitou“ radikalizovat své spoluobčany

Komentář Michaela Romancova: O co Carlsonovi jde? Nepochybně o peníze a vliv. Tím to však nekončí. Své o tom věděl už Julius Fučík.

Setkání Tuckera Carlsona s Putinem už svůj prostor dostalo, ale stojí za to věnovat pozornost i jeho exkurzi po Moskvě. Proč? Na jeho youtubovém kanále jsou k dispozici tři krátká videa, v nichž se Carlson svěřuje se svými pocity. Tento materiál se v USA stal okamžitě předmětem kritiky a řady vystoupení. Například politický satirik a komentátor John Stewart mu v pořadu The Daily Show řádně vyprášil kožich. V Carlsonově videoprodukci totiž obdiv k Rusku dominuje stejně, jako jeho „rozhovoru“ dominoval obdiv k Putinovi a jeho „znalostem“.

V prvním videu, na které se lze podívat bez registrace, se vyznává z obdivu k moskevskému metru, ve druhém a třetím, pro jejichž zhlédnutí se je třeba zaregistrovat, je paf z ruského supermarketu a navštíví „ruský McDonald“. Obdiv a nadšení z Moskvy však nejspíš nejsou tím podstatným.

Carlson, který se Putina na nic komplikovaného či konfrontačního nezeptal – na což si po natáčení Putin „stěžoval“ – totiž naopak kladl řadu (návodných) otázek svým divákům. A nejen to. Dle jeho názoru je totiž rozdíl mezi Ruskem, tak jak jej líčí americká média, a skutečností (tedy tím, co sám nejen viděl, ale i nafilmoval) tak zásadní, že by se Američané měli „radikalizovat“.

Tento moment zasluhuje pozornost, neboť Carlson